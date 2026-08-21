Tribunal de Baugé, Tribunal de Baugé, Baugé

Informations pratiques

Tribunal de Baugé 19 et 20 septembre Tribunal de Baugé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le tribunal de Baugé devenur la Maison du citoyen connecté est un véritable espace d’expression de la démocratie locale et de la participation citoyenne. La salle des assemblées y accueille désormais les réunions des instances municipales, affirmant sa vocation publique. Ouvert à tous et résolument tourné vers l’avenir, le site propose également un espace de coworking, un espace d’expérimentation numérique, ainsi que la Micro-Folie de Baugé-en-Anjou. À la croisée du patrimoine, de l’innovation et du vivre-ensemble, la Maison du citoyen connecté incarne un projet ambitieux au service des habitants. Entrée libre

Tribunal de Baugé Place de l’Europe, 49150 Baugé Baugé 49150 Baugé Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 84 00 74 http://www.tourisme-bauge.com De style néoclassique, il a été édifié de 1862 à 1866 pour remplacer l’ancien Palais Royal situé place du Marché. La façade est encadrée de deux statues représentant la Justice et la Loi, œuvres d’Adolphe David, né à Baugé en 1828, également sculpteur de la fontaine du Roi René. Le fronton porte l’inscription « Tribunal d’instance » rappelant ainsi que Baugé fut chef-lieu d’arrondissement. L’intérieur a conservé ses peintures et son décor de l’époque de Napoléon III. A l’arrière du Tribunal, la prison fut mise en service en 1864 et fonctionna jusqu’en 1951. Les bâtiments intérieurs furent entièrement démolis en 1980 et remplacés par le centre culturel. Seul subsiste aujourd’hui le mur d’enceinte.

Le tribunal de Baugé devenur la Maison du citoyen connecté est un véritable espace d’expression de la démocratie locale et de la participation citoyenne. La salle des assemblées y accueille désormais…

Ville de Baugé