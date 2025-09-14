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Château de Briacé, Château de Briacé, Saumur

samedi 19 septembre 2026 · Château de Briacé · Saumur

Château de Briacé, Château de Briacé, Saumur

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Briacé
Adresse
Rue du Chapeau Saint-Lambert-des-Levées
Ville
49400 Saumur
Département
Maine-et-Loire

Château de Briacé 19 et 20 septembre Château de Briacé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Proche des vestiges de l’ancien château médiéval, une demeure de plaisance est construite à la fin du 18ᵉ siècle par Charles-Guillaume Drouin, comprenant un logis, des communs, une ferme et un parc.
Visites guidées des extérieurs.

Château de Briacé Rue du Chapeau Saint-Lambert-des-Levées Saumur 49400 Saint-Lambert-des-Levées Maine-et-Loire Pays de la Loire
Proche des vestiges de l’ancien château médiéval, une demeure de plaisance est construite à la fin du 18ᵉ siècle par Charles-Guillaume Drouin, comprenant un logis, des communs, une ferme et un parc.

© Ville d’art et d’histoire de Saumur

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