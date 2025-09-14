Château de Briacé, Château de Briacé, Saumur

Informations pratiques

Château de Briacé 19 et 20 septembre Château de Briacé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Proche des vestiges de l’ancien château médiéval, une demeure de plaisance est construite à la fin du 18ᵉ siècle par Charles-Guillaume Drouin, comprenant un logis, des communs, une ferme et un parc.

Visites guidées des extérieurs.

Château de Briacé Rue du Chapeau Saint-Lambert-des-Levées Saumur 49400 Saint-Lambert-des-Levées Maine-et-Loire Pays de la Loire

Proche des vestiges de l’ancien château médiéval, une demeure de plaisance est construite à la fin du 18ᵉ siècle par Charles-Guillaume Drouin, comprenant un logis, des communs, une ferme et un parc.

© Ville d’art et d’histoire de Saumur