Château de Briacé, Château de Briacé, Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Château de Briacé · Saumur
Informations pratiques
Château de Briacé 19 et 20 septembre Château de Briacé Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Proche des vestiges de l’ancien château médiéval, une demeure de plaisance est construite à la fin du 18ᵉ siècle par Charles-Guillaume Drouin, comprenant un logis, des communs, une ferme et un parc.
Visites guidées des extérieurs.
Château de Briacé Rue du Chapeau Saint-Lambert-des-Levées Saumur 49400 Saint-Lambert-des-Levées Maine-et-Loire Pays de la Loire
Proche des vestiges de l’ancien château médiéval, une demeure de plaisance est construite à la fin du 18ᵉ siècle par Charles-Guillaume Drouin, comprenant un logis, des communs, une ferme et un parc.
© Ville d’art et d’histoire de Saumur
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