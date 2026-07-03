Château de Ferrand, Château de Ferrand, Saint-Émilion
dimanche 6 juin 2027 · Château de Ferrand · Saint-Émilion
Informations pratiques
Château de Ferrand Dimanche 6 juin 2027, 17h00 Château de Ferrand Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-06T17:00:00+02:00 – 2027-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2027-06-06T17:00:00+02:00 – 2027-06-06T18:00:00+02:00
Voix
Niché au cœur des vignobles de Saint-Émilion, le Château de Ferrand accueille les jeunes talents des académies de Bordeaux et de Milan, à l’occasion d’un récital croisé qui met à l’honneur la musique de Verdi.
Programme
Airs et grands duos de Verdi
L’Académie bénéficie du soutien du Château de Ferrand
Autour du spectacle
Dans le cadre de son partenariat avec l’Académie de la Scala de Milan, l’Académie de l’Opéra National de Bordeaux se produira à la Casa Verdi à Milan le 19 mars.
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Académie de la Scala de Milan | Académie de l’Opéra National de Bordeaux Voix
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