Château de Ferrand, Château de Ferrand, Saint-Émilion

Informations pratiques

Château de Ferrand Dimanche 6 juin 2027, 17h00 Château de Ferrand Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-06T17:00:00+02:00 – 2027-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2027-06-06T17:00:00+02:00 – 2027-06-06T18:00:00+02:00

Voix

Niché au cœur des vignobles de Saint-Émilion, le Château de Ferrand accueille les jeunes talents des académies de Bordeaux et de Milan, à l’occasion d’un récital croisé qui met à l’honneur la musique de Verdi.

Programme

Airs et grands duos de Verdi

L’Académie bénéficie du soutien du Château de Ferrand



Autour du spectacle

Dans le cadre de son partenariat avec l’Académie de la Scala de Milan, l’Académie de l’Opéra National de Bordeaux se produira à la Casa Verdi à Milan le 19 mars.

En savoir plus

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Académie de la Scala de Milan | Académie de l’Opéra National de Bordeaux Voix