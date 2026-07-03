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Château de Ferrand, Château de Ferrand, Saint-Émilion

dimanche 6 juin 2027 · Château de Ferrand · Saint-Émilion

Château de Ferrand, Château de Ferrand, Saint-Émilion

Informations pratiques

Début
dimanche 6 juin 2027
Fin
dimanche 6 juin 2027
Lieu
Château de Ferrand
Adresse
Saint-Émilion
Ville
33330 Saint-Émilion
Département
Gironde

Château de Ferrand Dimanche 6 juin 2027, 17h00 Château de Ferrand Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-06T17:00:00+02:00 – 2027-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2027-06-06T17:00:00+02:00 – 2027-06-06T18:00:00+02:00

Voix
Niché au cœur des vignobles de Saint-Émilion, le Château de Ferrand accueille les jeunes talents des académies de Bordeaux et de Milan, à l’occasion d’un récital croisé qui met à l’honneur la musique de Verdi.

Programme
Airs et grands duos de Verdi

L’Académie bénéficie du soutien du Château de Ferrand
Logo Chateau de Ferrand

Autour du spectacle
Dans le cadre de son partenariat avec l’Académie de la Scala de Milan, l’Académie de l’Opéra National de Bordeaux se produira à la Casa Verdi à Milan le 19 mars.

En savoir plus

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Académie de la Scala de Milan | Académie de l’Opéra National de Bordeaux Voix

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