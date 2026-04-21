Les Cordeliers Samedis DJ SET Saint-Émilion
Les Cordeliers Samedis DJ SET Saint-Émilion samedi 4 juillet 2026.
Saint-Émilion
Les Cordeliers Samedis DJ SET
2 Rue de la Porte Brunet Saint-Émilion Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04 23:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Chaque samedi, de 18h à 23h, profitez d’un apéritif sous forme de panier pique-nique dans le cadre unique des Cordeliers, monument historique.
Installez-vous et savourez votre soirée en musique avec STEPH3310 , pour un moment convivial et gourmand.
Une belle façon de partager un instant hors du temps ! .
2 Rue de la Porte Brunet Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 24 42 13 contact@lescordeliers.com
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English : Les Cordeliers Samedis DJ SET
L’événement Les Cordeliers Samedis DJ SET Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Saint-Emilion
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