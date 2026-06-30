Primeurs 2025 au Château Soutard Soutard Saint-Émilion

Saint-Émilion

Primeurs 2025 au Château Soutard

Soutard Château Soutard Saint-Émilion Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Chaque millésime naît dans l’intimité d’un chai avant de rejoindre les caves des amateurs.

Nous vous invitons à découvrir en avant-première le millésime 2025 lors de deux dégustations exceptionnelles au cœur de nos propriétés.

Le vendredi 4 juillet, rendez-vous au Château Soutard pour une dégustation au sein du chai historique, au pied des foudres qui accompagnent l’élevage des grands millésimes de la propriété.

Le samedi 5 juillet, poursuivez l’expérience au Château Larmande, dans l’univers singulier des amphores, où tradition et innovation dialoguent au service du vin.

Deux lieux emblématiques, deux expressions de Saint-Émilion, une occasion unique de rencontrer un millésime encore en devenir et de devenir allocataire des vins qui écriront les prochaines pages de leur histoire.

Souhaitez-vous venir découvrir? .

Soutard Château Soutard Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 24 71 41 booking@soutard.com

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English : Primeurs 2025 au Château Soutard

L’événement Primeurs 2025 au Château Soutard Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Saint-Emilion