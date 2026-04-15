Saint-Émilion

Grand Corbin Art Summer Atelier de dessin

Château Grand Corbin Saint-Émilion Gironde

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 17:00:00

fin : 2026-08-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12

Grand Corbin Art Summer Atelier de dessin

Une expérience artistique unique au cœur du vignoble. Un après-midi créatif de 17 h à 19 h alliant dessin et dégustation de vins, les mercredis 01/07, 15/07, 29/07 et 12/08.

Maxence Albanel est un illustrateur spécialisé dans le patrimoine. Chaque vendredi, il partage un nouveau dessin d’un château français sur sa page Instagram. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages (Domaine de Seedmills, Guide de l’architecture, 50 tutoriels, 100 châteaux de France) et enseigne également le dessin, en cours particuliers et en ateliers collectifs.

Programme

– Atelier créatif de 2 heures (bilingue FR/EN)

– Dégustation de 3 vins (blanc, rosé, rouge) + 3 bouchées salées (terres et mer)

De 4 (minimum requis) à 10 participants

Réservation obligatoire

42 € par personne .

Château Grand Corbin Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 35 97 95 chateau@grandcorbin.com

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English : Grand Corbin Art Summer Atelier de dessin

L’événement Grand Corbin Art Summer Atelier de dessin Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Saint-Emilion