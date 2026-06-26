Primeurs 2025 au Château Larmande Larmande Saint-Émilion
Primeurs 2025 au Château Larmande Larmande Saint-Émilion dimanche 5 juillet 2026.
Saint-Émilion
Primeurs 2025 au Château Larmande
Larmande Château Larmande Saint-Émilion Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Chaque millésime naît dans l’intimité d’un chai avant de rejoindre les caves des amateurs.
Nous vous invitons à découvrir en avant-première le millésime 2025 lors de deux dégustations exceptionnelles au cœur de nos propriétés.
Le vendredi 4 juillet, rendez-vous au Château Soutard pour une dégustation au sein du chai historique, au pied des foudres qui accompagnent l’élevage des grands millésimes de la propriété.
Le samedi 5 juillet, poursuivez l’expérience au Château Larmande, dans l’univers singulier des amphores, où tradition et innovation dialoguent au service du vin.
Deux lieux emblématiques, deux expressions de Saint-Émilion, une occasion unique de rencontrer un millésime encore en devenir et de devenir allocataire des vins qui écriront les prochaines pages de leur histoire.
Souhaitez-vous venir découvrir? .
Larmande Château Larmande Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 24 71 41 booking@soutard.com
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English : Primeurs 2025 au Château Larmande
L’événement Primeurs 2025 au Château Larmande Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Saint-Emilion
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