Château de la Gaudinière – 10h30, Chateau de la gaudiniere, Nantes

Château de la Gaudinière – 10h30 Samedi 19 septembre, 10h30 Chateau de la gaudiniere Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Visites commentées du château de la Gaudinière : présentation architecturale et historique.

L’inscription est obligatoire pour la visite du château. Visites à 9h30, et à 10h30.

Cette visite peut se poursuivre par la visite commentée du parc de la Gaudinière, où vous en apprendrez plus sur ce remarquable bois de feuillus indigènes. Châtaigniers et chênes plusieurs fois centenaires y côtoient les espèces exotiques implantées au 19e siècle.

La visite du parc se fait sans inscription. Visites à 10h30, et à 11h30.

Entrée par le parc, situé rue Diane

Chateau de la gaudiniere rue Diane, 44000 Nantes Nantes 44300 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://urlr.me/kzxa5c »}] Le château de la Gaudinière se présente comme une maison de plaisance édifiée durant les années 1870 pour un banquier fortuné.

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