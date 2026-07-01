Château de La Rivière, Château de la Rivière, Pontgouin

Informations pratiques

Château de La Rivière 19 et 20 septembre Château de la Rivière Eure-et-Loir

5€ par adulte, gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Nous proposons des visites guidées de 1h sans réservation avec des départs toutes les 15 minutes, suivies d’une promenade libre dans le parc.

Le château de la Rivière, ses dépendances et son parc de 140 ha constituent un ensemble remarquable de la première moitié du XVIIᵉ siècle. Entouré de douves et bordant l’Eure, le château se situe au milieu d’un parc tracé sous Louis XIII. Trois kilomètres de canaux et de rivières le traversent. L’intérieur du château est restauré, décoré et meublé en préservant son caractère. Depuis 2009, le domaine de la Rivière est devenu la propriété d’une famille qui oeuvre à lui redonner tout son éclat.

Château de la Rivière 14 Lieu-dit La Rivière, 28190 Pontgouin Pontgouin 28190 Eure-et-Loir http://www.chateaudelariviere.fr Le château de la Rivière offre un ensemble début XVIIe siècle élégant et peu modifié depuis quatre siècles. L’architecture est simple et harmonieuse, faisant appel à des matériaux locaux de grison, pierre de roussard et briques. Le château est bâti en long, la plupart des pièces étant traversées par la lumière. Les communs sont disposés en U, fermant la cour devant le château. L’ensemble est entouré de douves devant un réseau de canaux et douves qui s’alimentent dans l’Eure qui passe entre le château et le parc en étoile. Boiseries du grand salon inscrites au titre des monuments historiques.

Nous proposons des visites guidées de 1h sans réservation avec des départs toutes les 15 minutes, suivies d’une promenade libre dans le parc.

©chateaudelariviere