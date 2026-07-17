Visite église Saint Lubin (libre ou commentée), Église Saint-Lubin, Pontgouin

Informations pratiques

Visite église Saint Lubin (libre ou commentée) Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Lubin Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Aux environs de 1080, le petit-fils de Guillaume de Pont-Goët, cède Pontgouin à Geoffroy de Lèves, alors évêque de Chartres. Vers 1097, démarre la construction de l’église Saint Lubin qui fera office de chapelle de la résidence seigneuriale. Une porte, aujourd’hui murée, permettait un accès direct.

Pour découvrir l’histoire très riche de Pontgouin et de son église des documents seront à disposition et à l’intérieur de celle-ci, des tenues et objets religieux seront exposés.

Église Saint-Lubin 4 rue du Cardinal-Pie 28190 Pontgouin Pontgouin 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 07 70 26 75 16 Pontgouin avait 2 lieux de cultes : l’église Saint-Jacques dans le cimetière pour les villageois et l’église Saint-Lubin édifiée au XIIe siècle qui était la chapelle du château des Évêques de Chartres. L’accès direct au château est encore visible. Suite aux invasions et aux guerres, l’église Saint-Jacques fut détruite et les habitants demandèrent l’accès à la chapelle qui, devenue trop petite, fut agrandie au XVIe siècle. Des vitraux ont été réalisés par les ateliers Lorin. Trois verrières ont été offertes par Monseigneur Pie, né à Pontgouin ; celles du Martyr de saint Étienne par le Marquis d’Aligre demeurant au château de la rivière à Pontgouin. parking à côté de l’église, toilettes publiques dans le parc,

Aux environs de 1080, le petit-fils de Guillaume de Pont-Goët, cède Pontgouin à Geoffroy de Lèves, alors évêque de Chartres.

Salence Gilbert