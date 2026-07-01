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Concert en Duo : « Aux confins du Romantisme », Ferme du Plessis, Pontgouin

samedi 19 septembre 2026 · Ferme du Plessis · Pontgouin

Concert en Duo : « Aux confins du Romantisme », Ferme du Plessis, Pontgouin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Ferme du Plessis
Adresse
Chemin rural de la Goupillière 28190 Pontgouin
Ville
28190 Pontgouin
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Limité à 60 personnes.

Concert en Duo : « Aux confins du Romantisme » Samedi 19 septembre, 16h00 Ferme du Plessis Eure-et-Loir

Limité à 60 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Œuvres pour violon et violoncelle, par un duo de professionnels, de compositeurs de l’époque romantique.
Concert d’1h.
Salle en rez-de-chaussée.

Ferme du Plessis Chemin rural de la Goupillière 28190 Pontgouin Pontgouin 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 37 44 30 http://www.etw-france.org/les-centres-en-france/la-ferme-du-plessis/ La ferme du Plessis est l’une des plus importantes fermes historiques d’Eure-et-Loir. Dominée par son donjon et flanquée de tourelles, elle surplombe la vallée de l’Eure, à la lisière entre trois terroirs, le Thymerais, le Perche et la Beauce. Classée dans le circuit des fermes fortifiées, elle comprend plus de 3000 m² de bâtiments sur plus de 6 hectares. Déjà mentionnée au début du XIIIe siècle, la Ferme du Plessis s’est développée aux XVe et XVIe siècles, avec la construction du corps de logis appelé « Donjon carré Henri IV ».
En mai 2002 cette ferme a été acquise par l’association ETW-France, et est devenue l’ashram officiel d’Amma en France.
Appartenant au circuit des fermes fortifiées, ce superbe lieu est peu à peu restauré dans le respect de la sauvegarde du patrimoine et aménagé en site écologique modèle. A une vingtaine de kilomètres de Chartres, sur la D920 en provenance de Courville-sur-Eure, dans le virage à droite direction le Plessis juste avant le village de Pontgouin.
Œuvres pour violon et violoncelle, par un duo de professionnels, de compositeurs de l’époque romantique.

©SURYA

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