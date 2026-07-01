Concert en Duo : « Aux confins du Romantisme », Ferme du Plessis, Pontgouin

Informations pratiques

Concert en Duo : « Aux confins du Romantisme » Samedi 19 septembre, 16h00 Ferme du Plessis Eure-et-Loir

Limité à 60 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Œuvres pour violon et violoncelle, par un duo de professionnels, de compositeurs de l’époque romantique.

Concert d’1h.

Salle en rez-de-chaussée.

Ferme du Plessis Chemin rural de la Goupillière 28190 Pontgouin Pontgouin 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 37 44 30 http://www.etw-france.org/les-centres-en-france/la-ferme-du-plessis/ La ferme du Plessis est l’une des plus importantes fermes historiques d’Eure-et-Loir. Dominée par son donjon et flanquée de tourelles, elle surplombe la vallée de l’Eure, à la lisière entre trois terroirs, le Thymerais, le Perche et la Beauce. Classée dans le circuit des fermes fortifiées, elle comprend plus de 3000 m² de bâtiments sur plus de 6 hectares. Déjà mentionnée au début du XIIIe siècle, la Ferme du Plessis s’est développée aux XVe et XVIe siècles, avec la construction du corps de logis appelé « Donjon carré Henri IV ».

En mai 2002 cette ferme a été acquise par l’association ETW-France, et est devenue l’ashram officiel d’Amma en France.

Appartenant au circuit des fermes fortifiées, ce superbe lieu est peu à peu restauré dans le respect de la sauvegarde du patrimoine et aménagé en site écologique modèle. A une vingtaine de kilomètres de Chartres, sur la D920 en provenance de Courville-sur-Eure, dans le virage à droite direction le Plessis juste avant le village de Pontgouin.

Œuvres pour violon et violoncelle, par un duo de professionnels, de compositeurs de l’époque romantique.

©SURYA