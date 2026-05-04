Château de Panisseau | Visite de la propriété viticole 14h Lieu-dit Panissau Thénac
Château de Panisseau | Visite de la propriété viticole 14h Lieu-dit Panissau Thénac lundi 4 mai 2026.
Thénac
Château de Panisseau | Visite de la propriété viticole 14h
Lieu-dit Panissau Château de Panisseau Thénac Dordogne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 14:00:00
fin : 2026-07-23 16:00:00
Date(s) :
2026-05-04 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-25 2026-05-26
Visite de la propriété viticole, venez découvrir le domaine, son histoire, son vignoble et son chai suivi d’une dégustation. Nous vous raconterons l’histoire du Château du XIIe siècle, le cycle de la vigne, les étapes de la vinification puis nous dégusterons cinq millésimes du Château de Panisseau.
12€ personne
Sur réservation .
Lieu-dit Panissau Château de Panisseau Thénac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 40 03 contact@panisseau.com
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English : Château de Panisseau | Visite de la propriété viticole 14h
L’événement Château de Panisseau | Visite de la propriété viticole 14h Thénac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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