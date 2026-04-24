Château de Panisseau | Visite de la propriété viticole Lieu-dit Panissau Thénac
Château de Panisseau | Visite de la propriété viticole Lieu-dit Panissau Thénac lundi 4 mai 2026.
Thénac
Château de Panisseau | Visite de la propriété viticole
Lieu-dit Panissau Château de Panisseau Thénac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 11:00:00
fin : 2026-05-05 12:00:00
Date(s) :
2026-05-04 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-25 2026-05-26
Visite de la propriété viticole, venez découvrir le domaine, son histoire, son vignoble et son chai suivi d’une dégustation. Nous vous raconterons l’histoire du Château du XIIe siècle, le cycle de la vigne, les étapes de la vinification puis nous dégusterons cinq millésimes du Château de Panisseau. .
Lieu-dit Panissau Château de Panisseau Thénac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 40 03 contact@panisseau.com
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L’événement Château de Panisseau | Visite de la propriété viticole Thénac a été mis à jour le 2026-04-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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