Via Thénac circuit 1 Thénac Charente-Maritime

Cette balade vous invite à explorer la partie Est de la commune de Thénac, riche en patrimoine et en paysages naturels.

This walk invites you to explore the eastern part of the Thénac commune, rich in heritage and natural landscapes.

Dieser Spaziergang lädt Sie dazu ein, den östlichen Teil der Gemeinde Thénac zu erkunden, der reich an Kulturerbe und Naturlandschaften ist.

Questa passeggiata invita a esplorare la parte orientale del comune di Thénac, ricca di patrimonio e di paesaggi naturali.

Este paseo le invita a explorar la parte oriental del municipio de Thénac, rica en patrimonio y paisajes naturales.

