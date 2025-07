Via Thénac circuit 2 Thénac Charente-Maritime

Via Thénac circuit 2 17460 Thénac Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Cette balade dans le secteur Ouest de la commune est une belle opportunité pour se plonger dans l’histoire locale, notamment grâce à l’exploitation de la pierre calcaire de Thénac.

+33 5 46 74 23 82

English :

This walk in the western sector of the commune is a great opportunity to immerse yourself in local history, thanks in particular to the quarrying of Thénac limestone.

Deutsch :

Dieser Spaziergang durch den westlichen Sektor der Gemeinde ist eine gute Gelegenheit, in die lokale Geschichte einzutauchen, die vor allem durch den Abbau des Kalksteins von Thénac geprägt wurde.

Italiano :

Questa passeggiata nel settore occidentale del comune è un’ottima occasione per immergersi nella storia locale, grazie soprattutto all’estrazione della pietra calcarea di Thénac.

Español :

Este paseo por el sector occidental del municipio es una gran oportunidad para sumergirse en la historia local, gracias en particular a la explotación de las canteras de piedra caliza de Thénac.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme