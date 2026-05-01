Château de Panisseau | Visite & pique-nique Périgourdin Lieu-dit Panissau Thénac
Château de Panisseau | Visite & pique-nique Périgourdin Lieu-dit Panissau Thénac vendredi 1 mai 2026.
Thénac
Château de Panisseau | Visite & pique-nique Périgourdin
Lieu-dit Panissau Château de Panisseau Thénac Dordogne
Tarif : 48 – 48 – 48 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 11:00:00
fin : 2026-07-31 14:00:00
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-06-02 2026-06-03 2026-06-04
Visite viticole suivie d’un pique-nique Périgourdin.
Suite à la visite de la propriété viticole, prolongez l’expérience avec un pique-nique champêtre dans le parc. Savourez les spécialités du Périgord foie gras, terrine de canard, fromages locaux et douceurs accompagné d’un vin du château.
En cas de pluie, le repas se déroulera dans l’élégante salle en boiserie du XVIIIᵉ siècle.
48€ personne
Sur réservation .
Lieu-dit Panissau Château de Panisseau Thénac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 40 03 contact@panisseau.com
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English : Château de Panisseau | Visite & pique-nique Périgourdin
L’événement Château de Panisseau | Visite & pique-nique Périgourdin Thénac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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