Château de Panisseau | Visite & pique-nique Périgourdin Lieu-dit Panissau Thénac

Thénac

Château de Panisseau | Visite & pique-nique Périgourdin

Lieu-dit Panissau Château de Panisseau Thénac Dordogne

Tarif : 48 – 48 – 48 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 11:00:00

fin : 2026-07-31 14:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-06-02 2026-06-03 2026-06-04

Visite viticole suivie d’un pique-nique Périgourdin.

Suite à la visite de la propriété viticole, prolongez l’expérience avec un pique-nique champêtre dans le parc. Savourez les spécialités du Périgord foie gras, terrine de canard, fromages locaux et douceurs accompagné d’un vin du château.

En cas de pluie, le repas se déroulera dans l’élégante salle en boiserie du XVIIIᵉ siècle.

48€ personne

Sur réservation .

Lieu-dit Panissau Château de Panisseau Thénac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 40 03 contact@panisseau.com

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English : Château de Panisseau | Visite & pique-nique Périgourdin

L’événement Château de Panisseau | Visite & pique-nique Périgourdin Thénac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides