Château de soi. , exposition art contemporain Galeries du CRAC de Fontenoy Fontenoy dimanche 5 juillet 2026.

Fontenoy

Château de soi. , exposition art contemporain

Galeries du CRAC de Fontenoy Château du Tremblay Fontenoy Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif Groupe

Tarif groupe (par personne)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 14:00:00

fin : 2026-10-31 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Exposition de Jérôme Lavenir, artiste contemporain, intitulée Château de Soi. Le Château, c’est le monde, c’est l’être en général. Soi, c’est tout un univers, une conscience qui s’observe elle même. A travers textes et propositions artistiques, l’artiste invite le visiteur à s’interroger .

Galeries du CRAC de Fontenoy Château du Tremblay Fontenoy 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 02 18 crac.fontenoy@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Château de soi. , exposition art contemporain

L’événement Château de soi. , exposition art contemporain Fontenoy a été mis à jour le 2026-06-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)