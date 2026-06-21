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Château de soi. , exposition art contemporain Galeries du CRAC de Fontenoy Fontenoy

Château de soi. , exposition art contemporain Galeries du CRAC de Fontenoy Fontenoy dimanche 5 juillet 2026.

Lieu
Galeries du CRAC de Fontenoy
Adresse
Château du Tremblay
Ville
89520 Fontenoy
Département
Yonne
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
5 5 Tarif Groupe Tarif groupe (par personne)

Fontenoy

Château de soi. , exposition art contemporain

Galeries du CRAC de Fontenoy Château du Tremblay Fontenoy Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif Groupe
Tarif groupe (par personne)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:00:00
fin : 2026-10-31 19:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Exposition de Jérôme Lavenir, artiste contemporain, intitulée Château de Soi. Le Château, c’est le monde, c’est l’être en général. Soi, c’est tout un univers, une conscience qui s’observe elle même. A travers textes et propositions artistiques, l’artiste invite le visiteur à s’interroger   .

Galeries du CRAC de Fontenoy Château du Tremblay Fontenoy 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 02 18  crac.fontenoy@wanadoo.fr

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English : Château de soi. , exposition art contemporain

L’événement Château de soi. , exposition art contemporain Fontenoy a été mis à jour le 2026-06-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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