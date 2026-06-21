Château de soi. , exposition art contemporain Galeries du CRAC de Fontenoy Fontenoy
Château de soi. , exposition art contemporain Galeries du CRAC de Fontenoy Fontenoy dimanche 5 juillet 2026.
Fontenoy
Château de soi. , exposition art contemporain
Galeries du CRAC de Fontenoy Château du Tremblay Fontenoy Yonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif Groupe
Tarif groupe (par personne)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:00:00
fin : 2026-10-31 19:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Exposition de Jérôme Lavenir, artiste contemporain, intitulée Château de Soi. Le Château, c’est le monde, c’est l’être en général. Soi, c’est tout un univers, une conscience qui s’observe elle même. A travers textes et propositions artistiques, l’artiste invite le visiteur à s’interroger .
Galeries du CRAC de Fontenoy Château du Tremblay Fontenoy 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 02 18 crac.fontenoy@wanadoo.fr
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English : Château de soi. , exposition art contemporain
L’événement Château de soi. , exposition art contemporain Fontenoy a été mis à jour le 2026-06-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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