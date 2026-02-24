Les 3 châteaux des Du Deffand Fontenoy

Les 3 châteaux des Du Deffand

Le Tremblay Fontenoy Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 09:00:00

fin : 2026-08-10 16:00:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-10

Une boucle d’une journée avec pique-nique tiré du sac ; l’histoire de la marquise du Deffand, le siècle des Lumières et les salons sont contés tout au long du parcours qui va du château du Tremblay (Fontenoy), au château du Deffand (visite des extérieurs) puis au château de Lalande et retour. Distance 20 km. .

Le Tremblay Fontenoy 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 27 99 56

