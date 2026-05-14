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Séjour spéciale Femmes L’Orée des 4 chemins Fontenoy

Séjour spéciale Femmes L’Orée des 4 chemins Fontenoy samedi 13 juin 2026.

Lieu : L'Orée des 4 chemins

Adresse : 7 Chemin des Écoles

Ville : 89520 Fontenoy

Département : Yonne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 230 230 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Fontenoy

Séjour spéciale Femmes

L’Orée des 4 chemins 7 Chemin des Écoles Fontenoy Yonne

Tarif : 230 – 230 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-13

Vous voulez couper avec le quotidien et faire une pause pour vous déconnecter, profitez de ce week-end spécial Femme pour vous ressourcer !!!
Au programme des repas locaux, initiation yoga, un soin parmi 4 proposés Massage assis, manucure simple, massage du visage ou des pieds.
Un atelier ludique d’initiation à la dégustation sensorielle à l’aveugle des vins de l’Yonne, panier gourmand à déguster en même temps, nuit dans votre hébergement insolite préféré à partager avec des copines, petit déjeuner local, randonnée, découverte et dégustation Kriss-Laure, accès aux spas illimité et un départ tardif le dimanche après-midi. Sur réservation.   .

L’Orée des 4 chemins 7 Chemin des Écoles Fontenoy 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 21 93 33  jp.fanfan89@gmail.com

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English : Séjour spéciale Femmes

L’événement Séjour spéciale Femmes Fontenoy a été mis à jour le 2026-05-14 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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