Séjour spéciale Femmes L’Orée des 4 chemins Fontenoy

Fontenoy

Séjour spéciale Femmes

L’Orée des 4 chemins 7 Chemin des Écoles Fontenoy Yonne

Tarif : 230 – 230 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Vous voulez couper avec le quotidien et faire une pause pour vous déconnecter, profitez de ce week-end spécial Femme pour vous ressourcer !!!

Au programme des repas locaux, initiation yoga, un soin parmi 4 proposés Massage assis, manucure simple, massage du visage ou des pieds.

Un atelier ludique d’initiation à la dégustation sensorielle à l’aveugle des vins de l’Yonne, panier gourmand à déguster en même temps, nuit dans votre hébergement insolite préféré à partager avec des copines, petit déjeuner local, randonnée, découverte et dégustation Kriss-Laure, accès aux spas illimité et un départ tardif le dimanche après-midi. Sur réservation. .

L’Orée des 4 chemins 7 Chemin des Écoles Fontenoy 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 21 93 33 jp.fanfan89@gmail.com

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English : Séjour spéciale Femmes

L’événement Séjour spéciale Femmes Fontenoy a été mis à jour le 2026-05-14 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !