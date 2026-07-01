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AGENDA · Le Thor

Château de Thouzon, Colline de Thouzon, Le Thor

samedi 19 septembre 2026 · Colline de Thouzon · Le Thor

Château de Thouzon, Colline de Thouzon, Le Thor

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Colline de Thouzon
Adresse
Le Thor, chemin de Thouzon, 84250
Ville
84250 Le Thor
Département
Vaucluse

Château de Thouzon 19 et 20 septembre Colline de Thouzon Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le château de Thouzon est en accès libre.
Des visites guidées sont organisées également :
3 le samedi : 11h – 14h30- 16h30
3 le dimanche : 11h – 14h30 – 16h30

Colline de Thouzon Le Thor, chemin de Thouzon, 84250 Le Thor 84250 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0652597124 https://thouzon.fr https://www.facebook.com/thouzon La colline de Thouzon domine la plaine de l’ancien Comtat Venaissin.
A son sommet se dresse le château de Thouzon
Les parties les plus anciennes sont attribuées au début du XI° siècle et constituent les vestiges d’un prieuré bénédictin qui fut fortifié à la fin du XII° siècle sur ordre du Comte de Toulouse. parking à 300m du monument
Le château de Thouzon est en accès libre.

©vincent Clap

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