Château de Thouzon, Colline de Thouzon, Le Thor

Informations pratiques

Château de Thouzon 19 et 20 septembre Colline de Thouzon Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le château de Thouzon est en accès libre.

Des visites guidées sont organisées également :

3 le samedi : 11h – 14h30- 16h30

3 le dimanche : 11h – 14h30 – 16h30

Colline de Thouzon Le Thor, chemin de Thouzon, 84250 Le Thor 84250 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0652597124 https://thouzon.fr https://www.facebook.com/thouzon La colline de Thouzon domine la plaine de l’ancien Comtat Venaissin.

A son sommet se dresse le château de Thouzon

Les parties les plus anciennes sont attribuées au début du XI° siècle et constituent les vestiges d’un prieuré bénédictin qui fut fortifié à la fin du XII° siècle sur ordre du Comte de Toulouse. parking à 300m du monument

Le château de Thouzon est en accès libre.

©vincent Clap