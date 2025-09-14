Château du Vieux Bagneux, 2 place Gilles Blondé, Saumur
samedi 19 septembre 2026 · 2 place Gilles Blondé · Saumur
Informations pratiques
Château du Vieux Bagneux Samedi 19 septembre, 14h30 2 place Gilles Blondé Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Ce château présente un ensemble de bâtiments remontant pour le plus ancien au 12e siècle. Le parc domine la vallée du Thouet en une succession de jardins en terrasse descendant jusqu’aux prairies inondables.
Visite guidée du parc et de la cour par les propriétaires.
Samedi, départ de la visite à 14h30
2 place Gilles Blondé 2 place Gilles Blondé, 49400 Saumur Saumur 49400 Bagneux Maine-et-Loire Pays de la Loire
Ce château présente un ensemble de bâtiments remontant pour le plus ancien au 12e siècle. Le parc domine la vallée du Thouet en une succession de jardins en terrasse descendant jusqu’aux prairies du…
© Ville d’art et d’histoire de Saumur
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