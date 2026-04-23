Saint-Émilion

Château La Croix Meunier Chasse au trésor

2730 Route de Libourne Saint-Émilion Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-01 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-02

Animation enfants à l’occasion des Portes Ouvertes

Animations gratuites pour les enfants chasse au trésor, jeux en extérieur et livret ludique pour découvrir le domaine autrement !

Pour les adultes dégustations, visite de la propriété et découverte de nos vins ainsi que ceux de nos amis vignerons.

Planche à partager (charcuterie et fromage) disponible tout au long de la journée.

Venez en famille ou entre amis, nous vous attendons nombreux pour partager ce beau moment de convivialité.

Entrée libre de 10h à 19h .

2730 Route de Libourne Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 63 27 73 contact@chateaulacroixmeunier.fr

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English : Château La Croix Meunier Chasse au trésor

L’événement Château La Croix Meunier Chasse au trésor Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Saint-Emilion