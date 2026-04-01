Les soirées de l’Amelia Canta Saint-Émilion
Les soirées de l’Amelia Canta Saint-Émilion mercredi 29 avril 2026.
Saint-Émilion
Les soirées de l’Amelia Canta
Place du Marché Saint-Émilion Gironde
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 19:30:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Les Soirées de l’Amelia Canta
Le temps d’une soirée, laissez-vous porter au cœur de Saint-Émilion avec les vins de la Famille Bouyer.
Au programme une expérience gourmande en 4 plats, soigneusement accordés avec 4 vins d’exception
– Huîtres de la Cabane 101
– Tataki de bœuf
– Joue confite
– Tarte au citron meringuée
Dégustation de cuvées Cap Hardi 2024, Bouchet 2023, Milon 2022… et une surprise !
– Places limitées
– 50€ par personne
Une soirée conviviale et raffinée à ne pas manquer pour les amateurs de vin et de gastronomie ! .
Place du Marché Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 74 48 03 ameliacanta@orange.fr
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English : Les soirées de l’Amelia Canta
L’événement Les soirées de l’Amelia Canta Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Saint-Emilion
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