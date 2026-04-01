Saint-Émilion

Les soirées de l’Amelia Canta

Place du Marché Saint-Émilion Gironde

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 19:30:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Les Soirées de l’Amelia Canta

Le temps d’une soirée, laissez-vous porter au cœur de Saint-Émilion avec les vins de la Famille Bouyer.

Au programme une expérience gourmande en 4 plats, soigneusement accordés avec 4 vins d’exception

– Huîtres de la Cabane 101

– Tataki de bœuf

– Joue confite

– Tarte au citron meringuée

Dégustation de cuvées Cap Hardi 2024, Bouchet 2023, Milon 2022… et une surprise !

– Places limitées

– 50€ par personne

Une soirée conviviale et raffinée à ne pas manquer pour les amateurs de vin et de gastronomie ! .

Place du Marché Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 74 48 03 ameliacanta@orange.fr

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English : Les soirées de l’Amelia Canta

L’événement Les soirées de l’Amelia Canta Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Saint-Emilion