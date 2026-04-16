Château La Grande Clotte Portes Ouvertes Lussac
Château La Grande Clotte Portes Ouvertes Lussac vendredi 1 mai 2026.
Lussac
Château La Grande Clotte Portes Ouvertes
Lieu Dit La Clotte Lussac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:30:00
fin : 2026-05-01 22:00:00
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03
Château La Grande Clotte Portes Ouvertes
On vous ouvre grand nos portes du 1er au 3 mai
Au programme
– Dégustation de vins toute la journée & Visite de la propriété
– Pizzas maison sucrées & salées au feu de bois
– Ambiance conviviale
– Jeux pour les enfants
– Entrée gratuite de 10h30 à 19h
Venez partager un moment gourmand et chaleureux avec nous ! .
Lieu Dit La Clotte Lussac 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 77 23 97 julie.mercier@lagrandeclotte.com
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English : Château La Grande Clotte Portes Ouvertes
L’événement Château La Grande Clotte Portes Ouvertes Lussac a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Saint-Emilion
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