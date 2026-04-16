Lussac

Château La Grande Clotte Portes Ouvertes

Lieu Dit La Clotte Lussac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:30:00

fin : 2026-05-01 22:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03

Château La Grande Clotte Portes Ouvertes

On vous ouvre grand nos portes du 1er au 3 mai

Au programme

– Dégustation de vins toute la journée & Visite de la propriété

– Pizzas maison sucrées & salées au feu de bois

– Ambiance conviviale

– Jeux pour les enfants

– Entrée gratuite de 10h30 à 19h

Venez partager un moment gourmand et chaleureux avec nous ! .

Lieu Dit La Clotte Lussac 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 77 23 97 julie.mercier@lagrandeclotte.com

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English : Château La Grande Clotte Portes Ouvertes

L’événement Château La Grande Clotte Portes Ouvertes Lussac a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Saint-Emilion