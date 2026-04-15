Les vignerons prennent l’Aire Château Gaboriat Lieu-dit La Gra Lussac

Lussac

Les vignerons prennent l’Aire Château Gaboriat

Lieu-dit La Gra Aire Camping-Car Park Lussac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 18:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07 2026-06-18 2026-07-30

Les Vignerons prennent l’aire revient cette année pour la 6è édition.

En collaboration avec la commune de Lussac, la Communauté de Communes du Grand Saint Emilionnais reconduit cette année l’événement Les vignerons prennent l’Aire sur l’aire de camping car Lussac ! Des vignerons volontaires animeront une soirée de dégustation de leurs crus afin de faire connaître leur domaine, leur travail et leurs créations. Cet événement se tiendra tous les jeudis soir, à partir de 18h00,entre avril et octobre 2026.

Ce jeudi c’est au tour du Château Gaboriat. .

Lieu-dit La Gra Aire Camping-Car Park Lussac 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 55 21 60

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English : Les vignerons prennent l’Aire Château Gaboriat

L’événement Les vignerons prennent l’Aire Château Gaboriat Lussac a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Saint-Emilion