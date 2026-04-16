Château Les Joualles de Cormeil-Figeac Portes Ouvertes Château Cormeil-Figeac 33330 SAINT-EMILI Saint-Émilion

Saint-Émilion

Château Les Joualles de Cormeil-Figeac Portes Ouvertes

Château Cormeil-Figeac 33330 SAINT-EMILI 3 Cormeil Saint-Émilion Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 17:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Château Les Joualles de Cormeil-Figeac Portes Ouvertes

Ça y est musique, restauration, animations… vous avez toutes les infos pour être sûr de passer une belle soirée.

Au programme

– Atelier semis les mains dans la terre, entouré de verdure, un moment calme pour découvrir autrement les légumes que vous mangez et profiter des précieux conseils de jardinage de Suzanne. Des plants en pagaille seront en vente toute la journée et en soirée.

– Atelier Apprentis Vignerons au même moment, vos enfants participent à un atelier rien que pour eux qui leur apprendra comment on fait le vin en pratiquant.

– Quiz pour certains, cette soirée sera la découverte de notre domaine et c’est l’idée !

– Promos tous nos vins seront proposés à tarif spécial toute la soirée mais attention à 21h, les prix changent pour une durée très limitée immanquable !

Nous avons hâte de vous retrouver ! .

Château Cormeil-Figeac 33330 SAINT-EMILI 3 Cormeil Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 24 70 53 lesjoualles@cormeil-figeac.com

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English : Château Les Joualles de Cormeil-Figeac Portes Ouvertes

L’événement Château Les Joualles de Cormeil-Figeac Portes Ouvertes Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Saint-Emilion