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Château-Musée Anako de la Reine de Sicile, Château-Musée Anako de la Reine de Sicile, Saumur

samedi 19 septembre 2026 · Château-Musée Anako de la Reine de Sicile · Saumur

Château-Musée Anako de la Reine de Sicile, Château-Musée Anako de la Reine de Sicile, Saumur

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château-Musée Anako de la Reine de Sicile
Adresse
14b Rue Montcel, 49400 Saumur
Ville
49400 Saumur
Département
Maine-et-Loire

Château-Musée Anako de la Reine de Sicile 19 et 20 septembre Château-Musée Anako de la Reine de Sicile Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La fondation ANAKO présente des expositions consacrées aux peuples premiers.
Visites libres des extérieurs et du chantier de restauration.
Visites guidées : sociétés matriarcales et matrilinéaires
Départs des visites : samedi, 14h30 – dimanche : 10h30, 14h30
Tarif réduit : 5€

Château-Musée Anako de la Reine de Sicile 14b Rue Montcel, 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire
La fondation ANAKO présente des expositions consacrées aux peuples premiers.

© Fondation ANAKO

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