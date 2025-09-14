Château-Musée Anako de la Reine de Sicile, Château-Musée Anako de la Reine de Sicile, Saumur

samedi 19 septembre 2026 · Château-Musée Anako de la Reine de Sicile · Saumur

Informations pratiques

Château-Musée Anako de la Reine de Sicile 19 et 20 septembre Château-Musée Anako de la Reine de Sicile Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La fondation ANAKO présente des expositions consacrées aux peuples premiers.

Visites libres des extérieurs et du chantier de restauration.

Visites guidées : sociétés matriarcales et matrilinéaires

Départs des visites : samedi, 14h30 – dimanche : 10h30, 14h30

Tarif réduit : 5€

Château-Musée Anako de la Reine de Sicile 14b Rue Montcel, 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire

La fondation ANAKO présente des expositions consacrées aux peuples premiers.

© Fondation ANAKO