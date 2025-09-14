Château-Musée Anako de la Reine de Sicile, Château-Musée Anako de la Reine de Sicile, Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Château-Musée Anako de la Reine de Sicile · Saumur
Informations pratiques
Château-Musée Anako de la Reine de Sicile 19 et 20 septembre Château-Musée Anako de la Reine de Sicile Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La fondation ANAKO présente des expositions consacrées aux peuples premiers.
Visites libres des extérieurs et du chantier de restauration.
Visites guidées : sociétés matriarcales et matrilinéaires
Départs des visites : samedi, 14h30 – dimanche : 10h30, 14h30
Tarif réduit : 5€
Château-Musée Anako de la Reine de Sicile 14b Rue Montcel, 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire
La fondation ANAKO présente des expositions consacrées aux peuples premiers.
© Fondation ANAKO
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