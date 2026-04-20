Saint-Émilion

Château Petit Val Portes Ouvertes

2 Petit Val Saint-Émilion Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-03

Château Petit Val Portes Ouvertes

Le suspense est terminé… voici le programme de nos Journées Portes Ouvertes !

Découvrez ce que nous vous avons préparé pour le samedi 2 & dimanche 3 mai

– Caricatures en direct avec Mika Dessinateur

– Food truck & stand de jambon de Bigorre avec Gr’Eat Food & Lard du Partage

– Décorations en douelles de barrique par CCL Créations Bois

– Des activités sur le thème du vin pour petits et grands avec Lou Béret’

– Visite du domaine et dégustation

– Dégustation et présentation du miel du château

Des animations pensées pour toute la famille… avec quelques surprises sur place !

On a hâte de vous y (re)voir ! .

2 Petit Val Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 24 70 86 contact@chateaupetitval.fr

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English : Château Petit Val Portes Ouvertes

L’événement Château Petit Val Portes Ouvertes Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Saint-Emilion