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Château Petit Val Portes Ouvertes Saint-Émilion

Château Petit Val Portes Ouvertes Saint-Émilion

Château Petit Val Portes Ouvertes Saint-Émilion samedi 2 mai 2026.

Adresse : 2 Petit Val

Ville : 33330 Saint-Émilion

Département : Gironde

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Tarif :

Saint-Émilion

Château Petit Val Portes Ouvertes

2 Petit Val Saint-Émilion Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02 2026-05-03

Château Petit Val Portes Ouvertes
Le suspense est terminé… voici le programme de nos Journées Portes Ouvertes !
Découvrez ce que nous vous avons préparé pour le samedi 2 & dimanche 3 mai

– Caricatures en direct avec Mika Dessinateur
– Food truck & stand de jambon de Bigorre avec Gr’Eat Food & Lard du Partage
– Décorations en douelles de barrique par CCL Créations Bois
– Des activités sur le thème du vin pour petits et grands avec Lou Béret’
– Visite du domaine et dégustation
– Dégustation et présentation du miel du château

Des animations pensées pour toute la famille… avec quelques surprises sur place !
On a hâte de vous y (re)voir !   .

2 Petit Val Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 24 70 86  contact@chateaupetitval.fr

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English : Château Petit Val Portes Ouvertes

L’événement Château Petit Val Portes Ouvertes Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Saint-Emilion

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