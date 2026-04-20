Château Petit Val Portes Ouvertes Saint-Émilion
Château Petit Val Portes Ouvertes Saint-Émilion samedi 2 mai 2026.
Saint-Émilion
Château Petit Val Portes Ouvertes
2 Petit Val Saint-Émilion Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-03
Château Petit Val Portes Ouvertes
Le suspense est terminé… voici le programme de nos Journées Portes Ouvertes !
Découvrez ce que nous vous avons préparé pour le samedi 2 & dimanche 3 mai
– Caricatures en direct avec Mika Dessinateur
– Food truck & stand de jambon de Bigorre avec Gr’Eat Food & Lard du Partage
– Décorations en douelles de barrique par CCL Créations Bois
– Des activités sur le thème du vin pour petits et grands avec Lou Béret’
– Visite du domaine et dégustation
– Dégustation et présentation du miel du château
Des animations pensées pour toute la famille… avec quelques surprises sur place !
On a hâte de vous y (re)voir ! .
2 Petit Val Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 24 70 86 contact@chateaupetitval.fr
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English : Château Petit Val Portes Ouvertes
L’événement Château Petit Val Portes Ouvertes Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Saint-Emilion
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