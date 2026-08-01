CHAUVES-SOURIS ET COMPAGNIE Vias
lundi 24 août 2026 · Vias
Informations pratiques
Vias
CHAUVES-SOURIS ET COMPAGNIE
Vias VIAS PLAGE Vias Hérault
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24
Partez à la découverte des chauves-souris, rapaces nocturnes, papillons de nuit sortent de l’ombre pour chasser, se déplacer ou communiquer… Jouez aux explorateurs avec notre guide et partez à la découverte de ce joyeux tintamarre !
A la découverte des chauves-souris et des animaux nocturnes !
Quand la nuit tombe, un monde insoupçonné s’éveille… De nombreuses espèces commencent leur journée chauves-souris, rapaces nocturnes, papillons de nuit et bien d’autres animaux sortent de l’ombre pour chasser, se déplacer ou communiquer.
Le temps d’une balade conviviale, venez découvrir ces fascinants habitants de la nuit. Grâce à des observations, des anecdotes et des échanges, vous apprendrez à mieux connaître les chauves-souris, leurs incroyables capacités d’orientation, ainsi que les adaptations étonnantes des autres espèces nocturnes.
Cette sortie sera également l’occasion de comprendre pourquoi l’obscurité est une ressource précieuse. Nous évoquerons les effets de la pollution lumineuse sur la biodiversité et découvrirons le rôle de la Trame noire, un réseau de corridors d’obscurité qui permet aux espèces nocturnes de se déplacer, de se nourrir et de se reproduire dans de bonnes conditions.
Prêt du matériel d’observation Se munir d’une lampe de poche Anti-moustiques Chaussures confortables .
Vias VIAS PLAGE Vias 34450 Hérault Occitanie +33 4 67 21 76 25
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English :
Set out %E0 to discover bats, nocturnal birds of prey, and moths as they emerge from the shadows to hunt, move about, or communicate… Play explorer with our guide and set out to discover this joyful commotion!
L’événement CHAUVES-SOURIS ET COMPAGNIE Vias a été mis à jour le 2026-08-08 par 34 ADT34
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