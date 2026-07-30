Informations pratiques

Vias

GRANDE BRADERIE VIAS PLAGE

avenue de la Méditerranée Vias VIAS PLAGE Vias Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

La braderie des commerçants de Vias-Plage revient cette année encore !

A cette occasion, les boutiques de Vias-Plage proposeront des prix attractifs. Deux jours de shopping s’ouvrent ainsi à vous !

C’est un rendez-vous incontournable de la fin de l’été La grande braderie des commerçants de Vias-Plage fera son retour fin août sur l’avenue de la Méditerranée.

Durant deux jours, les boutiques locales proposeront prix cassés et promotions exceptionnelles, pour le plus grand bonheur des habitants et des vacanciers. Mode, accessoires, articles de plage ou souvenirs chacun pourra y trouver son bonheur, tout en profitant de l’ambiance estivale et festive de la station.

Outre les bonnes affaires, la braderie sera rythmée par de nombreuses animations gratuites.

Un rendez-vous à ne pas manquer ! Entre bonnes affaires, spectacles et ambiance conviviale. .

avenue de la Méditerranée Vias VIAS PLAGE Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 09 36 08 91

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English : GRANDE BRADERIE VIAS PLAGE

The Vias-Plage Retailers’ Sale is back again this year!

To celebrate, the shops in Vias-Plage will be offering great deals. Two days of shopping await you!

L’événement GRANDE BRADERIE VIAS PLAGE Vias a été mis à jour le 2026-07-25 par 34 ADT34