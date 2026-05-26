ATELIER SCULPTURE SUR SABLE VIAS PLAGE Vias
ATELIER SCULPTURE SUR SABLE VIAS PLAGE Vias vendredi 14 août 2026.
Vias
ATELIER SCULPTURE SUR SABLE VIAS PLAGE
Vias VIAS PLAGE Vias Hérault
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Venez explorer l’art de la sculpture sur sable, accompagné par Fabien, artiste de talent, à travers des ateliers créatifs conçus pour petits et grands tout en profitant de la mer ! Fabien vous livre ses secrets pour réussir de belles oeuvres éphémères !
Atelier de sculpture sur sable !
Activité créative et ludique dédiée à tous les artistes en herbe !
Venez explorer l’art de la sculpture sur sable à travers des ateliers créatifs pour petits et grands. Fabien, artiste sculpteur de talent, vous apprendra à manier et dompter le sable avec d’autres éléments de la nature pour réaliser vos de belles sculptures éphémères.
Une expérience inédite, une autre façon de jouer avec le sable et d’apprécier la mer !
Les enfants doivent être accompagnés obligatoirement de leurs parents, les parents doivent également s’inscrire à l’activité. .
Vias VIAS PLAGE Vias 34450 Hérault Occitanie +33 4 67 21 76 25 contact@capdagde.com
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English :
Come and explore the art of sand sculpture, accompanied by talented artist Fabien, through creative workshops designed for young and old, while enjoying the sea! Fabien will share his secrets for creating beautiful ephemeral works of art!
L’événement ATELIER SCULPTURE SUR SABLE VIAS PLAGE Vias a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 ADT34
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