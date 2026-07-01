Chauves-souris, reines de la Nuit, Lac de Servières, Orcival

Informations pratiques

Chauves-souris, reines de la Nuit Mardi 7 juillet, 20h00 Lac de Servières Puy-de-Dôme

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T20:00:00+02:00 – 2026-07-07T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-07T20:00:00+02:00 – 2026-07-07T22:30:00+02:00

Découverte naturaliste, scientifique, ludique et sensible des chauves-souris : leur biologie, leurs rôles dans l’écosystème, les menaces et comment les protéger.

Au crépuscule, nous pourrons observer et écouter les chiroptères pour illustrer de nombreux aspects de leur écologie.

Lac de Servières lac de Servières Orcival 63210 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html »}]

Les chauves-souris sont des mammifères pleins de surprises, familiers et pourtant méconnus. Envolons-nous à la tombée de la nuit pour une rencontre surprenante… chauve-souris nuit

SFEPM