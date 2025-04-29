CHEB BELLO, Le Rocher de Palmer, Cenon

CHEB BELLO Vendredi 17 avril, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Tarif Unique : 49.8€ | Tarif Unique : 39.8€ | Tarif Unique : 29.8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T20:30:00+02:00 – 2026-04-17T23:30:00+02:00

Fin : 2026-04-17T20:30:00+02:00 – 2026-04-17T23:30:00+02:00

« La soirée s’ouvrira avec la prestation d’un artiste local, Cheb Younes, dont le passage viendra lancer l’événement et valoriser la scène musicale locale avant l’arrivée de la tête d’affiche.Cette soirée se veut être un moment de partage, de convivialité et de célébration autour de la musique, réunissant un large public dans une ambiance chaleureuse et festive. »

Organisé par Les Instants Précieux

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/cheb-bello-17042026-1830 »}]

« Cet événement mettra à l’honneur la musique du raï avec la présence exceptionnelle de Cheb Bello, artiste reconnu pour son énergie scénique et son répertoire fédérateur, qui offrira au public un … Algérie Musiques du monde