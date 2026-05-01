Chemin d’art sacré Jean-Jacques Delattre Ebersmunster

Ebersmunster

Chemin d’art sacré Jean-Jacques Delattre

Rue du Général Leclerc Ebersmunster Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-10-15 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Exposition de Jean-Jacques Delattre qui a fait ses premières photographies en 1974. Cinquante ans à chercher ce qui tremble avant de s’effacer.

Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu’à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5:13-14

Jean-Jacques Delattre a fait ses premières photographies en 1974. Cinquante ans à chercher ce qui tremble avant de s’effacer.

En décembre 2025, il est arrivé au Liban pour suivre une formation Snoezelen une approche qui réapprend à habiter ses sens, à être pleinement présent à ce qui est là. Ce fut une épiphanie non pas une révélation venue d’ailleurs, mais un retour à l’essentiel de son geste regarder vraiment, laisser venir. Il y a rencontré la famille de son frère de coeur. Il a ressenti quelque chose comme une adoption.

Ce mot-là, il le garde il dit mieux que tout, la nature de ce qui se transmet quand on ouvre les yeux sans défense. C’est de cela que parlent ses images. De l’impermanence ces instants fragiles où quelque chose se révèle puis s’efface. De la lumière sur un visage. De ce qui passe, de ce qui demeure malgré tout, de ce qui se donne. Un travail sur le seuil, peut-être. Comme une prière sans mots. 0 .

Rue du Général Leclerc Ebersmunster 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 78 32

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English :

Exhibition by Jean-Jacques Delattre, who took his first photographs in 1974. Fifty years of searching for that which trembles before fading away.

L’événement Chemin d’art sacré Jean-Jacques Delattre Ebersmunster a été mis à jour le 2026-05-02 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme