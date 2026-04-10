Les Heures Musicales Ebersmunster
Les Heures Musicales Ebersmunster dimanche 5 juillet 2026.
Ebersmunster
Les Heures Musicales
Rue du Général Leclerc Ebersmunster Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Série de concerts d’orgue et de musique classique dans un lieu unique.
Les concerts de printemps s’achèveront sous le signe de l’évidence mozartienne.
La Capella Carolina de l’Université de Heidelberg et le Kurpfälzisches Kammerorchester de Mannheim, dirigés par Franz Wassermann, interpréteront la Grande Messe en ut mineur KV 427 de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) oeuvre inachevée mais d’une intensité bouleversante, suspendue entre prière et mystère. .
Rue du Général Leclerc Ebersmunster 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 78 32 contact@amisabbatiale-ebersmunster.fr
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English :
A series of organ and classical music concerts in a unique venue.
L’événement Les Heures Musicales Ebersmunster a été mis à jour le 2026-04-27 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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