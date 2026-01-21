Chemin des ateliers du Perche I Sandrine Hamon Nogent-le-Rotrou
Chemin des ateliers du Perche I Sandrine Hamon Nogent-le-Rotrou vendredi 1 mai 2026.
Chemin des ateliers du Perche I Sandrine Hamon
25 Bis Rue Bretonnerie Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 11:00:00
fin : 2026-05-03 19:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Dans le cadre de la 6ème édition du Chemin des Ateliers du Perche, les artistes ouvrent leur porte.
Sandrine Hamon I Peintures, gravures, dessins.
Atelier 25 Bis rue Bretonnerie 28400 Nogent-le-Rotrou.
Sandrine Hamon Peinturama I Peintures, gravures, dessins.
Pour moi , peindre c’est regarder devant et autour mais c’est aussi se souvenir de ce qui a été dans le présent de la toile . Peindre c’est voyager dans un espace temps imprévisible.
On perçoit alors des étendues fictionnelles à travers des surfaces peintes et feintes.
Atelier 25 Bis rue Bretonnerie 28400 Nogent-le-Rotrou.
1er, 2 & 3 mai 11h 19h .
25 Bis Rue Bretonnerie Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 95 37 34 27
English :
As part of the 6th edition of the Chemin des Ateliers du Perche, artists open their doors.
Sandrine Hamon I Paintings, engravings, drawings.
Workshop: 25 Bis rue Bretonnerie 28400 Nogent-le-Rotrou.
