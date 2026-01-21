Chemin des ateliers du Perche I Sandrine Hamon Nogent-le-Rotrou

Chemin des ateliers du Perche I Sandrine Hamon

25 Bis Rue Bretonnerie Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Début : 2026-05-01 11:00:00

fin : 2026-05-03 19:00:00

2026-05-01

Dans le cadre de la 6ème édition du Chemin des Ateliers du Perche, les artistes ouvrent leur porte.

Sandrine Hamon I Peintures, gravures, dessins.

Atelier 25 Bis rue Bretonnerie 28400 Nogent-le-Rotrou.

Sandrine Hamon Peinturama I Peintures, gravures, dessins.

Pour moi , peindre c’est regarder devant et autour mais c’est aussi se souvenir de ce qui a été dans le présent de la toile . Peindre c’est voyager dans un espace temps imprévisible.

On perçoit alors des étendues fictionnelles à travers des surfaces peintes et feintes.

​Atelier 25 Bis rue Bretonnerie 28400 Nogent-le-Rotrou.

1er, 2 & 3 mai 11h 19h .

25 Bis Rue Bretonnerie Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 95 37 34 27

English :

As part of the 6th edition of the Chemin des Ateliers du Perche, artists open their doors.

Sandrine Hamon I Paintings, engravings, drawings.

Workshop: 25 Bis rue Bretonnerie 28400 Nogent-le-Rotrou.

