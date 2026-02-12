Informations pratiques

Bergheim

Chemin des crèches

1 place du Docteur Walter Bergheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-27

fin : 2027-01-04

Date(s) :

2026-11-27

Laissez-vous étonner par plus de 80 crèches artisanales, représentations naïves ou véritables œuvres d’art, réalisées à base de ceps de vignes, de liège, de paille et de bien d’autres matériaux encore, dans la cité médiévale illuminée et décorée aux couleurs de Noël.

Le chemin des crèches de Bergheim propose un parcours original à la découverte de plus de 80 crèches artisanales créées par les habitants et les associations du village et mises en scène dans la cité, illuminée et décorée aux couleurs de Noël. C’est dans cette ancienne cité médiévale que les crèches sont les plus nombreuses en Alsace, représentations naïves ou véritables œuvres d’art, réalisées à base de différents matériaux. 0 .

1 place du Docteur Walter Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

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English :

Be amazed by more than 80 handcrafted cribs, naive representations or real works of art, made from vines, cork, straw and many other materials, in the medieval city illuminated and decorated in the colours of Christmas.

L’événement Chemin des crèches Bergheim a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr