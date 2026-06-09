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Concert Festival de Musique Baroque du Vignoble Bergheim

Concert Festival de Musique Baroque du Vignoble Bergheim dimanche 20 septembre 2026.

Adresse : 19 rue des juifs

Ville : 68750 Bergheim

Département : Haut-Rhin

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Bergheim

Concert Festival de Musique Baroque du Vignoble

19 rue des juifs Bergheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Gaëlle Solal à la guitare   .

19 rue des juifs Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 63 01  mairie.bergheim@orange.fr

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English :

L’événement Concert Festival de Musique Baroque du Vignoble Bergheim a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr

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