Concert Festival de Musique Baroque du Vignoble Bergheim
Concert Festival de Musique Baroque du Vignoble Bergheim dimanche 20 septembre 2026.
Bergheim
Concert Festival de Musique Baroque du Vignoble
19 rue des juifs Bergheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Gaëlle Solal à la guitare .
19 rue des juifs Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 63 01 mairie.bergheim@orange.fr
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English :
L’événement Concert Festival de Musique Baroque du Vignoble Bergheim a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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