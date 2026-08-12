Informations pratiques

Bergheim

Marché de Noël

place du Dr Pierre Walter Bergheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-27 10:00:00

fin : 2026-12-06 20:00:00

Date(s) :

2026-11-27 2026-11-28 2026-11-29 2026-12-02 2026-12-03 2026-12-04 2026-12-05 2026-12-06

Mêlant tradition et créativité, vous serez enchanté par l’ambiance chaleureuse et authentique du marché de noël au cœur de la cité fortifiée.

Le charme du village de Bergheim réside dans son joli décor ordonnancé autour de son enceinte médiévale, ses ruelles tortueuses et ses maisons anciennes (maisons de vignerons du 15e au 17e siècle) …. Mêlant tradition et créativité, le marché de Noël de Bergheim vous enchantera par son ambiance chaleureuse et authentique au cœur de la cité fortifiée. C’est dans un décor de fête, entre maisons, fenêtres, et fontaines décorées que Bergheim se pare de mille feux et vous invite à découvrir son marché de Noël. Présence du Père Noël avec son traineau, possibilité de faire des photos (gratuit)

Malgré le contexte de restriction énergétique, les illuminations seront maintenues du 1er dimanche de l’Avent jusqu’à mi-janvier mais restreintes en intra et extra-muros. 0 .

place du Dr Pierre Walter Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 6 86 49 80 11 francois.lionel@wanadoo.fr

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English :

Mixing tradition and creativity, you will be enchanted by the warm and authentic atmosphere of the Christmas market in the heart of the fortified city.

L’événement Marché de Noël Bergheim a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr