Informations pratiques

Bergheim

Conférence et ateliers En finir avec les migraines les solutions qui changent tout !

17 Route du vin Bergheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10 16:30:00

fin : 2026-10-10 18:30:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11

Conférence et ateliers pour mieux comprendre la migraine et apprendre à mieux gérer les crises au quotidien, avec deux médecins eux-mêmes migraineux.

L’association So Happy World propose une conférence et une journée d’ateliers consacrées à la migraine, animées par deux médecins eux-mêmes migraineux.

Le Dr Jean-Pierre Chaudot, médecin et auteur de Bye Bye migraine !, et le Dr Leh partageront leurs connaissances et leurs approches complémentaires pour mieux comprendre les mécanismes de la migraine et apprendre à agir sur les facteurs pouvant favoriser les crises.

La conférence permettra de mieux comprendre la migraine et ses mécanismes. Les ateliers proposeront ensuite une approche pratique, avec des outils et des pistes concrètes pour mieux gérer les crises au quotidien.

Les ateliers se dérouleront en petits groupes et les places sont limitées.

Sur réservation uniquement. .

17 Route du vin Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 78 52 sohappyworld.alsace@gmail.com

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English :

A lecture and workshops to help you better understand migraines and learn how to better manage attacks in your daily life, led by two doctors who themselves suffer from migraines.

L’événement Conférence et ateliers En finir avec les migraines les solutions qui changent tout ! Bergheim a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr