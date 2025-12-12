Cheminements Rue du Rétalaire Lesneven

Cheminements

Lesneven

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20 21:30:00

2026-03-20

Théâtre d’ombres par F.L.O.P

Une excursion dans un paysage rêvé

Le temps d’un bivouac, un randonneur prend peu à peu conscience de l’imperceptible mouvement du monde qui l’entoure. A partir de peu, il révèle l’invisibilité des choses et nous propose une immersion dans un paysage imaginaire, nourri de ses excursions.

Cheminements incarne le sillon de recherches progressives, lentes et régulières, par lequel l’équipe de F.L.O.P. continue d’explorer l’inépuisable puissance poétique de la lumière. A un moment où la technique permet d’approcher au plus près la réalité, ils tentent un contre-point en se concentrant sur la représentation par l’intention, la perception et le ressenti. La lumière, manipulée à vue, interroge les quelques objets présents, les matières et le corps donnent à voir le mystère du monde à partir de sa réalité même. .

Rue du Rétalaire L'Arvorik Lesneven

