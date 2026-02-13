Cheminons avec George Sand parmi les jardins, (re) découvrons ses textes

6 rue de la mairie Saint-Éloy-de-Gy Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

#CD18 Cheminons avec George Sand parmi les jardins, (re) découvrons ses textes

Balade dans les chemins du village, entrecoupée de lectures d’écrits de George Sand.

Lecture théâtralisée à la bibliothèque. 0 .

6 rue de la mairie Saint-Éloy-de-Gy 18110 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 25 09 16 biblio.saint-eloy@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

#CD18 Walk with George Sand through the gardens, (re) discover her texts

L’événement Cheminons avec George Sand parmi les jardins, (re) découvrons ses textes Saint-Éloy-de-Gy a été mis à jour le 2026-02-13 par BERRY