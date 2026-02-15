Les marionnettes, cher art populaire autour de George Sand Saint-Éloy-de-Gy
Les marionnettes, cher art populaire autour de George Sand Saint-Éloy-de-Gy samedi 14 novembre 2026.
Les marionnettes, cher art populaire autour de George Sand
6 rue de la Mairie Saint-Éloy-de-Gy Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-11-14 14:30:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
#CD18 Les marionnettes, Cher art populaire
Atelier de fabrication et spectacle 0 .
6 rue de la Mairie Saint-Éloy-de-Gy 18110 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 25 09 16 biblio.saint-eloy@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
#CD18 Puppets, Dear Folk Art
L’événement Les marionnettes, cher art populaire autour de George Sand Saint-Éloy-de-Gy a été mis à jour le 2026-02-20 par BERRY