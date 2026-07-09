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AGENDA · Chissey-en-Morvan

Chemins des Arts Plusieurs lieux d’exposition Chissey-en-Morvan

vendredi 7 août 2026 · Plusieurs lieux d'exposition · Chissey-en-Morvan

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Plusieurs lieux d'exposition
Adresse
Chissey-en-Morvan
Ville
71540 Chissey-en-Morvan
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Chissey-en-Morvan

Chemins des Arts

Plusieurs lieux d’exposition Chissey-en-Morvan Chissey-en-Morvan Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Pendant trois jours en août, le village devient un territoire d’expression, artistes et lieux se répondent au fil d’un parcours, révélant la diversité des pratiques qui façonnent l’âme créative du Morvan.
Les artistes ouvrent les portes de leur atelier: photographie, céramique, peinture, vêtement répartis sur la commune de Chissey-en-Morvan.   .

Plusieurs lieux d’exposition Chissey-en-Morvan Chissey-en-Morvan 71540 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Chemins des Arts

L’événement Chemins des Arts Chissey-en-Morvan a été mis à jour le 2026-07-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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