Informations pratiques

Chissey-en-Morvan

Chemins des Arts

Plusieurs lieux d’exposition Chissey-en-Morvan Chissey-en-Morvan Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Pendant trois jours en août, le village devient un territoire d’expression, artistes et lieux se répondent au fil d’un parcours, révélant la diversité des pratiques qui façonnent l’âme créative du Morvan.

Les artistes ouvrent les portes de leur atelier: photographie, céramique, peinture, vêtement répartis sur la commune de Chissey-en-Morvan. .

Plusieurs lieux d’exposition Chissey-en-Morvan Chissey-en-Morvan 71540 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Chemins des Arts

L’événement Chemins des Arts Chissey-en-Morvan a été mis à jour le 2026-07-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)