Chemins des Arts Plusieurs lieux d’exposition Chissey-en-Morvan
vendredi 7 août 2026 · Plusieurs lieux d'exposition · Chissey-en-Morvan
Informations pratiques
Chissey-en-Morvan
Chemins des Arts
Plusieurs lieux d’exposition Chissey-en-Morvan Chissey-en-Morvan Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Pendant trois jours en août, le village devient un territoire d’expression, artistes et lieux se répondent au fil d’un parcours, révélant la diversité des pratiques qui façonnent l’âme créative du Morvan.
Les artistes ouvrent les portes de leur atelier: photographie, céramique, peinture, vêtement répartis sur la commune de Chissey-en-Morvan. .
Plusieurs lieux d’exposition Chissey-en-Morvan Chissey-en-Morvan 71540 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Chemins des Arts
L’événement Chemins des Arts Chissey-en-Morvan a été mis à jour le 2026-07-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)