Fête de l’été et son marché artisanal semi nocturne Salle des fêtes Chissey-en-Morvan samedi 25 juillet 2026.

Chissey-en-Morvan

Fête de l’été et son marché artisanal semi nocturne

Salle des fêtes Place des Gilandes Chissey-en-Morvan Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Le Comité d’Animation organise sa fête de l’été et son marché artisanal semi nocturne et vous donne rendez-vous pour venir la célébrer !!

Au programme

Marché artisanal à partir de 18h,

Structure gonflable,

Pêche à la ligne,

Tombola,

Spectacle de danse et chant avec le club Les Feelings et le club de Pom-Pom girls Les Filles du Girly d’Autun

Buvette et Food Truck (Burgers époisses ou conté, sandwich 2 saucisses ou 2 merguez, frites)

Crêpes, barbe à papa,

Feux d’artifice,

Bal à la salle des fêtes animé par DJ Opéra night.

Les feux d’artifice seront tirés à 23h dans le pré derrière le garage !

Tout sera au rendez-vous ! .

Salle des fêtes Place des Gilandes Chissey-en-Morvan 71540 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 51 57 60 marie-laure_71@hotmail.fr

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English : Fête de l’été et son marché artisanal semi nocturne

L’événement Fête de l’été et son marché artisanal semi nocturne Chissey-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-18 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II