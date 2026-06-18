Fête de l’été et son marché artisanal semi nocturne Salle des fêtes Chissey-en-Morvan
Fête de l’été et son marché artisanal semi nocturne Salle des fêtes Chissey-en-Morvan samedi 25 juillet 2026.
Chissey-en-Morvan
Fête de l’été et son marché artisanal semi nocturne
Salle des fêtes Place des Gilandes Chissey-en-Morvan Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Le Comité d’Animation organise sa fête de l’été et son marché artisanal semi nocturne et vous donne rendez-vous pour venir la célébrer !!
Au programme
Marché artisanal à partir de 18h,
Structure gonflable,
Pêche à la ligne,
Tombola,
Spectacle de danse et chant avec le club Les Feelings et le club de Pom-Pom girls Les Filles du Girly d’Autun
Buvette et Food Truck (Burgers époisses ou conté, sandwich 2 saucisses ou 2 merguez, frites)
Crêpes, barbe à papa,
Feux d’artifice,
Bal à la salle des fêtes animé par DJ Opéra night.
Les feux d’artifice seront tirés à 23h dans le pré derrière le garage !
Tout sera au rendez-vous ! .
Salle des fêtes Place des Gilandes Chissey-en-Morvan 71540 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 51 57 60 marie-laure_71@hotmail.fr
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English : Fête de l’été et son marché artisanal semi nocturne
L’événement Fête de l’été et son marché artisanal semi nocturne Chissey-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-18 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II