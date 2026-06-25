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Trésors de nos villages Château Église Saint-Martin Chissey-en-Morvan

Trésors de nos villages Château Église Saint-Martin Chissey-en-Morvan mardi 4 août 2026.

Lieu
Église Saint-Martin
Adresse
Le Bourg
Ville
71540 Chissey-en-Morvan
Département
Saône-et-Loire
Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chissey-en-Morvan

Trésors de nos villages Château

Église Saint-Martin Le Bourg Chissey-en-Morvan Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Durant la balade, votre guide de l’association Guides en Morvan vous fera découvrir l’histoire du village, ainsi que sa faune et sa flore.

Cette balade est ouverte à tous (conseillé à partir de 8 ans).
Equipez-vous de chaussures adaptées, d’une bouteille d’eau et d’une casquette/chapeau selon les conditions météo.
Les chiens tenus en laisse, sont acceptés.

Rendez-vous devant l’église Saint-Martin à Chissey-en-Morvan.
Le départ est à 10h précise, merci de vous rendre 15 minutes avant le rendez-vous afin que le guide pointe tous les randonneurs.   .

Église Saint-Martin Le Bourg Chissey-en-Morvan 71540 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 38  welcome@autun-tourisme.com

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English : Trésors de nos villages Château

L’événement Trésors de nos villages Château Chissey-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-25 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II

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