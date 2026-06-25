Trésors de nos villages Château Église Saint-Martin Chissey-en-Morvan
Trésors de nos villages Château Église Saint-Martin Chissey-en-Morvan mardi 4 août 2026.
Chissey-en-Morvan
Trésors de nos villages Château
Église Saint-Martin Le Bourg Chissey-en-Morvan Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Durant la balade, votre guide de l’association Guides en Morvan vous fera découvrir l’histoire du village, ainsi que sa faune et sa flore.
Cette balade est ouverte à tous (conseillé à partir de 8 ans).
Equipez-vous de chaussures adaptées, d’une bouteille d’eau et d’une casquette/chapeau selon les conditions météo.
Les chiens tenus en laisse, sont acceptés.
Rendez-vous devant l’église Saint-Martin à Chissey-en-Morvan.
Le départ est à 10h précise, merci de vous rendre 15 minutes avant le rendez-vous afin que le guide pointe tous les randonneurs. .
Église Saint-Martin Le Bourg Chissey-en-Morvan 71540 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 38 welcome@autun-tourisme.com
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English : Trésors de nos villages Château
L’événement Trésors de nos villages Château Chissey-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-25 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II