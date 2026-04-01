Cher futur moi atelier d’écriture Médiathèque de Haute-Saintonge Jonzac

Cher futur moi atelier d’écriture

Médiathèque de Haute-Saintonge 39 rue des Carmes Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:30:00

fin : 2026-04-14 16:30:00

Date(s) :

2026-04-14

Et si vous preniez un moment pour écrire à la personne que vous serez demain ? Avec cet atelier, accordez-vous une pause pour faire le point, poser vos intentions, partager vos espoirs… ou simplement mettre des mots sur ce que vous ressentez aujourd’hui.

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Médiathèque de Haute-Saintonge 39 rue des Carmes Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 49 09 courrier-mediatheque@haute-saintonge.org

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English :

How about taking a moment to write to the person you’ll be tomorrow? With this workshop, give yourself a break to take stock, set your intentions, share your hopes? or simply put into words what you’re feeling today.

L’événement Cher futur moi atelier d’écriture Jonzac a été mis à jour le 2026-03-27 par CDC de Haute Saintonge