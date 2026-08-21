Informations pratiques

« Cherche et trouve » géant – Où est Denis? 19 et 20 septembre Cap Loire Maine-et-Loire

3€ pour tous, gratuit moins de 4 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À Cap Loire les « Cherche et trouve » prennent vie grandeur nature ! Tentez de retrouver Denis le marinier, mais aussi la marinière, le charpentier de marine, le pêcheur de Loire et la lavandière. En plus de ces personnages à trouver, une mission supplémentaire vous attend : retrouver 50 objets qu’ils ont dissimulés dans le parc. Entre bateaux, jardins et musée, ouvrez l’œil et relevez le défi en retrouvant un maximum d’objets.

Un jeu ludique, familial et terriblement addictif, qui permet de découvrir Cap Loire tout en s’amusant. Les cachettes sont nombreuses, parfois surprenantes… et on se prend très vite au jeu, enfants comme adultes !

Un conseil : ouvrez bien l’œil… car il est très difficile de tout trouver !

Grand jeu à faire en autonomie, adapté aux enfants à partir de 3 ans, mais les plus grands se prennent vite au jeu.

Cap Loire 20, rue d’anjou 49570 Montjean-sur-Loire Montjean-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241390710 https://www.caploire.fr Cap Loire est un parc de découverte dédié à l’univers de la Loire, à son histoire, à ses bateaux et à la vie qui s’est développée autour du fleuve. Sa particularité est unique : ici, les bateaux ne sont pas sur l’eau, mais installés dans les jardins, permettant une découverte originale et accessible à tous.

Après avoir visité la salle d’exposition, vous tomberez nez à nez avec le Cap Vert, une péniche classée Monument historique. Ce bateau a la particularité d’avoir transporté des cacahuètes entre 1940 et 1960 pour la fabrication d’huile d’arachides. Il est aujourd’hui le dernier témoin de l’époque fluviale.

En poursuivant votre parcours, vous découvrirez la Billette, une toue cabanée destinée à la pêche au filet-barrage. Cette technique de pêche traditionnelle permettait de capturer le saumon et la grande alose grâce à un immense filet traversant le fleuve.

Pour finir, avancez vers la Montjeannaise. Ce bateau en bois, appelé communément une gabarre, est la reconstitution d’un grand chaland de Loire du XVIIIᵉ siècle, destiné au transport de marchandises. 30 minutes d’Angers

40 minutes de Cholet

50 minutes de Nantes

Parking gratuit en face de Cap Loire

Parking camping-car sur la place du Vallon à 2 minute à pieds de Cap Loire

Par la route : autoroute A11 (Paris/Nantes), sortie n°19 vers Beaupréau/Chalonnes ; Montjean-sur-Loire et Cap Loire sont à 10 minutes de la sortie. Route départementale D723 (Paris/Nantes).

Par le train : TGV Atlantique Paris–Nantes et TER Angers–Nantes (arrêts quotidiens), gare SNCF de Champtocé-sur-Loire à 3 km.

En car : réseau Anjou-Bus au départ d’Angers, lignes 23, 23b et 35.

En vélo : suivre le circuit de la Loire à Vélo, CAP LOIRE se situe à 200 m de l’itinéraire.

À Cap Loire les « Cherche et trouve » prennent vie grandeur nature ! Tentez de retrouver Denis le marinier, mais aussi la marinière, le charpentier de marine, le pêcheur de Loire et la lavandière.

©caploire