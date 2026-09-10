Informations pratiques

Chercheur et médiateur : deux métiers en opposition ? Archives de Rennes Rennes Jeudi 5 novembre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit. Sur inscription

Rencontre – Conférence – Sarah Kergus et François Gouin, en partenariat avec l’association Voces Subterrae

La recherche et la médiation culturelle sont deux disciplines différentes, l’une émanant de l’institution universitaire, l’autre se rapportant à une dimension plus populaire. Elles s’alimentent toutes deux, dans un souci réel de « faire connaître ».

Au travers des travaux de Sarah Kergus, qui a soutenu un mémoire d’histoire moderne en 2025 sur « Les religieuses rennaises face au tournant de la Révolution française (1789–1820) », et François Gouin, créateur de @linventaire_de_merimee sur les réseaux sociaux, la frontière entre recherche et médiation s’affine !

Amenés tous deux à côtoyer les services d’Archives, ils nous embarquent chacun à leur manière dans la connaissance de l’histoire de Rennes.

_Sarah Kergus et François Gouin sont tous deux membres de l’association Voces Subterrae, dédiée à la recherche historique et à la vulgarisation scientifique de « l’histoire par le bas ». Cette intervention découle de leur engagement associatif._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-05T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-05T19:00:00.000+01:00

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Archives de Rennes 18, avenue Jules-Ferry Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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