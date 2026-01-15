Cherchons la p’tite bête dans le Marais de Chavannes

Marais de Chavannes Chavannes Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08 09:00:00

fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Lors de cette matinée estivale, partez à la découverte des araignées, libellules, papillons et autres petites bêtes du Marais de Chavannes.

Prévoir un pantalon, des chaussures fermées et des vêtements adaptés à la météo Renseignements et inscription obligatoire auprès du Conservatoire des Espaces Naturels Centre-Val de Loire. 5 .

Marais de Chavannes Chavannes 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On this summer morning, discover the butterflies, dragonflies, spiders and other little creatures of the Marais de Chavannes.

L’événement Cherchons la p’tite bête dans le Marais de Chavannes Chavannes a été mis à jour le 2026-01-15 par OT LIGNIERES