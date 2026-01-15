Cherchons la p’tite bête dans le Marais de Chavannes Chavannes
Cherchons la p’tite bête dans le Marais de Chavannes Chavannes samedi 8 août 2026.
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : Samedi 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-08 12:00:00
2026-08-08
Lors de cette matinée estivale, partez à la découverte des araignées, libellules, papillons et autres petites bêtes du Marais de Chavannes.
Prévoir un pantalon, des chaussures fermées et des vêtements adaptés à la météo Renseignements et inscription obligatoire auprès du Conservatoire des Espaces Naturels Centre-Val de Loire. 5 .
Marais de Chavannes Chavannes 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28
English :
On this summer morning, discover the butterflies, dragonflies, spiders and other little creatures of the Marais de Chavannes.
